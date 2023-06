G S Meomartini | la strada per la promozione si interrompe ad Acerra

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLaper lain serie D del G.S.si è conclusa in gara 4 ad. I ragazzi del presidente Stefano Capitanio, accompagnati da un gruppo di inossidabili sostenitori, hanno perso per un solo punto: 67-66. L’incontro è stato ancora una volta molto combattuto, condizionato da un ambiente fortemente ostile (finanche fumogeni accesi a bordo campo) e dalla designazione di una coppia arbitrale non all’altezza di una partita prevedibilmente complessa e giocata punto a punto. Lainiziava benissimo, difendendo a tutto campo e realizzando con continuità, portandosi così in vantaggio sui padroni di casa (12-14 alla fine del primo quarto). All’inizio della seconda frazione, gli atleti allenati da Massimiliano Tipaldi mantenevano la lucidità ...