Futuro tutto da scrivere per Simeone | c’è una novità sul riscatto

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo i festeggiamenti che sono durati diverse settimane, in casa Napoli è arrivato il momento di programmare il. Con l’addio di Spalletti e la possibile partenza di Cristiano Giuntoli non è scontato che anche la rosa campione d’Italia non subisca cambiamenti. Non solo i big come Kim e Osimhen non sono certi della permanenza in azzurro, ma anche Giovanni. Il Cholito è stata una pedina preziosa in questa stagione e ha regalato punti e vittorie importanti per la cavalcata del Napoli. L’ex Hellas è arrivato dal Verona in prestito con diritto diche però non è stato ancora esercitato. GiovanniNapoliL’edizione odierna di Repubblica, però, fornisce ulteriori dettagli in merito alla situazione di. Il quotidiano, inoltre, ha svelato una novità importate riguardo il ...