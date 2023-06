Frosinone | operaio trova un miliardo di lire in buoni postali nei muri di casa | ma non valgono più nulla

(Di sabato 10 giugno 2023) Spuntano i titoli di Stato comprati dal nonno negli anni del Fascismo e dal valore di undi. Un bel tesoro che undi 50 anni di Ceccano, in provincia di, si è rito. Peccato che iperò non valgano piùperché sono scaduti. L’vuole provarci lo stesso a riscuoterli, mac’è da segnalare che non si tratta del primo caso e che Bankitalia ha già respinto più volte casi simili, se non identici. Il 50enne ha fatto la propria scoperta nei giorno scorsi mentre stava facendo dei lavori nelladi famiglia. In un muro che stava demolendo hato una cassetta di legno e dentro un bel buono fruttifero di cinquecentodel 1937 con l’effige del Vittorio ...

Spuntano i titoli di Stato comprati dal nonno negli anni del Fascismo e dal valore di un miliardo di lire. Un bel tesoro che undi 50 anni di Ceccano, in provincia di, si è ritrovato. Peccato che i buoni però non valgano più nulla perché sono scaduti. L'vuole provarci lo stesso a riscuoterli, ma c'è ...È un peccato che il frutto dei suoi sacrifici sia venuto fuori solo ora e rischi di essere vanificato', racconta l'. Il 50enne di Ceccano vive da solo e non ha problemi economici, ma un ...E' di uncalabrese ferito gravemente e trasferito a Roma in elicottero il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la corsia nord dell'A1 nel tratto che attraversa il ...

Il 50enne ha scoperto i documenti con gli investimenti in lire del nonno dopo aver buttato giù una parete nell'abitazione di famiglia. Se potessero essere riscosse oggi, queste cedole varrebbero almen ...