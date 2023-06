Francavilla Fontana | incidente | un morto | ferito un bambino Nel primo pomeriggio

(Di sabato 10 giugno 2023) Poco prima dell’una dell’per cause da dettagliare. Periferia di, nei pressi dell’isola ecologica sulla strada provinciale di collegamento con San Vito dei Normanni: verosimilmente uno scontro frontale tra due auto all’orugundel sinistro in cui èil conducente di una vettura.il bimbo di otto anni che era a bordo della stessa auto. L'articolo: unun Nel proviene da Noi Notizie..

Il terribile schianto è avvenuto sulla strada che collega Francavilla Fontana con San Vito dei Normanni, nel Brindisino. Due le auto coinvolte. Una persona è stata estratta già morta dalle lamiere

Terribile scontro sulla provinciale: un uomo perde la vita, un bambino in ospedale BrindisiReport

Scontro frontale lungo un rettilineo. Il bambino, estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, viaggiava con la vittima