A CELLOLE 10 giugno 2023 15:31precipita nel Casertano, morti padre e figlio - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...... in provincia di Caserta, dove un velivoloPiper è precipitato in un'area non abitata. ... leggi anche Incidente sulla Treviso - Mare, scontro tra auto e furgone: tre morti©Ansa ...... cade: due vittime - Morto pilota delle Frecce tricolori - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow ESCLUSIVA TGCOM24- Migranti sequestrano nave turca a Napoli: il blitz ...

Fotogallery - Ultraleggero precipita nel Casertano, morti padre e figlio TGCOM