Formazioni ufficiali Manchester City – Inter

Manchester City - Inter: le scelte dei due allenatori in vista della finalissima di Champions League Comunicate ledi Manchester City - Inter, finalissima di ...Manchester City - Inter:MANCHESTER CITY (4 - 3 - 3): Ederson; Akè, Stones, Ruben Dias, Akanjii; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. Allenatore: ...Finale Manchester City - Inter:e dove vederla in TVIn programma sabato 10 giugno alle 21, Manchester City - Inter sarà trasmessa in TV su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport ...

La finale di Champions tanto attesa sta per iniziare. I favori del pronostico, ovviamente, sono dalla parte del Manchester City.È la notte dei sogni dell'Inter. A Istanbul si gioca la finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City di Guardiola. I pronostici sono a favore degli inglesi, ma ...