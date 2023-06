Fitch declassa il rating della Tunisia a CCC

(Di sabato 10 giugno 2023) L'agenzia diinternazionales ha abbassato ildi default dell'emittente a lungo termine in valute estereda CCC+ a CCC - , a causa dei ritardi nelle trattative ...

... ma è molto più tardi di quanto ci aspettassimo in precedenza e i rischi rimangono alti", ha detto. L'agenzia ricorda che il bilancio del governo dipende da oltre 5 miliardi di dollari di ...

Fitch declassa la Tunisia per la crisi finanziaria Agenzia ANSA

