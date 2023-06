Fisciano | incidente multiplo sullo svincolo dell’autostrada

Leggi su zon

(Di sabato 10 giugno 2023) Un’auto, a, si è schiantata sulla fila in coda mentre era in corsia di sorpasso. L’è avvenuto 30 metri dopo l’uscita Un nuovo parapiglia avvenuto all’interno di una delle strade più trafficate del Sud. Sul raccordo tra Salerno e Avellino, infatti, giusto 30 metri dopo l’uscita di, un’auto ha causato un tamponamentosull’autostrada, con un veicolo che ha portato gli altri ad un massiccio. L’auto stava viaggiando sulla corsia di sorpasso, nel tentativo di sopravanzare la sopraggiunta coda, in direzione Salerno. Pur di evitare il traffico vicinoche gli si è posto davanti, l’auto ha cominciato a sorpassare ad enorme velocità, non riuscendo poi a frenare il veicolo. Il risultato è stato uno schianto in coda, che ha prodotto un ...