(Di sabato 10 giugno 2023) In seguito ad un target evidenziato da una immagine scattata dal drone, grazie ad un software per il riconoscimento dei colori, questa mattina i vigili del fuoco hanno verificato il punto che ha permesso il ritrovamento del corpo del giovane polacco

... il cui compendio può esserenel 'Nuovo Manuale di didattica multimediale' giunto ormai ..., e come professore ordinario dal 1980 al 1986 Lecce e poi a Roma Tre, gli ha consentito di ...... in gara ieri nel campionato regionale al velodromo di. Per lei, poker di medaglie: oro ... 13enne si tuffa e scompare tra le acque del fiume:senza vita - FOTO Inter Club Piacenza, ...Durante la fuga l'uomo si era disfatto anche del coltello a serramanico, (dagli agenti). Accompagnato a farsi medicare, (ha avuto una prognosi di 5 gg) l'uomo, 25enne italiano, è stato ...

Firenze: ritrovato morto nel bosco 25enne scomparso a Fiesole Firenze Post

In seguito ad un target evidenziato da una immagine scattata dal drone, grazie ad un software per il riconoscimento dei colori, questa mattina i vigili del fuoco hanno verificato il punto che ha ...In piazza Ficino la manifestazione organizzata dalla Compagnia delle Contrade col Palio delle frazioni, sbandieratori, cortei, giochi. Spazio alle donne e solidarietà per l'Emilia Romagna ...