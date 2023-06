Firenze | 18enne aizza pitbull per rubare cellulare in via Tornabuoni Arrestato

Ha rapinato del telefono cellulare un giovane, questa notte intorno alle 3 nella centralissima via Tornabuoni a, aizzandogli contro un pitbull. Per questo undi origini straniere è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata in concorso. La vittima dell'episodio, che non ha ......proprio in vista della bella stagione e coordinate dal Questore della provincia diMaurizio ... la scorsa notte la Polizia di Stato ha arrestato undi origini straniere con l'accusa di ...Morte cerebrale dopo un incidente in scooter . A Livorno sono tutti senza parole, dopo la notizia dello schianto che ha coinvolto Anwar Megbli , giovane calciatore del club toscano di 18 anni. Era in ...

Firenze: aizza il suo pitbull per rapinare un ragazzo, 18enne arrestato LA NAZIONE

Il 18enne è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Sollicciano ... 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma su proposta della Legione Carabinieri Toscana – ...La vittima dell’episodio, che fortunatamente non ha riportato lesioni, è stata subito soccorsa da una volante della Questura che poco dopo ha rintracciato in lungarno Vespucci il presunto autore ...