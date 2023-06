Fiorentina | Commisso | “Italiano mai in discussione” Amrabat in uscita Partite al Padovani durante i lavori al Franchi

(Di sabato 10 giugno 2023) Laandrà avanti condel, lapotrebbe giocare al, dove saranno allestite tribune per circa 16mila posti. E, nota dolente, ci sarà un aumento del prezzo di abbonamenti e biglietti. Riguardo ai giocatori,andrà via, anche se il processo per cederlo sarà lungo. Poi crtiche e nuovi lamenti su testate e giornalisti. Ecco, in estrema sintesi, la lunga conferenza stampa di Roccocoadiuvato da Joe Barone

Commenta per primo Roccoha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione dellae sul futuro: 'Siamo tornati da Reggio Emilia dove la Primavera ha perso all'ultimo. Tutti hanno scritto che ...Bilancio dell'anno appena passato e conferma per Vincenzo Italiano . Ma Rocco, presidente della, non si spinge al di là dopo una stagione con due finali perse: "Garanzie per Italiano L'unica è che sarà pagato, non ne do a nessuno di questo tipo. Abbiamo ...Così il presidente della, Rocco, in conferenza stampa per fare il bilancio dell'annata appena conclusa. Si parla anche di mister Italiano, uno dei possibili candidati alla ...

Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione della Fiorentina e sul futuro: "Siamo tornati da Reggio Emilia dove la Primavera ha perso all'ultimo. Tutti hanno scritt ...Vincenzo Italiano era uno dei nomi papabili per allenare il Napoli l’anno prossimo, ma, alla fine, il tecnico viola resterà alla Fiorentina per il terzo anno. Tuttosport spiega come all’incontro con ...