Fiorentina | Barone | “Amrabat? Abbiamo parlato con lui sul suo futuro Valuteremo richieste”

(Di sabato 10 giugno 2023) “Bisogna vedere cosae quali sono lesulla squadra, sempre capendo come migliorare”. Con queste parole il direttore generale della, Joe, è intervenuto in conferenza stampa riguardo al mercato. “In attaccoanche dei ragazzi in prestito e stanno crescendo, come Munteanu che ha vinto il campionato rumeno ed è nel giro della nazionale A” ha aggiunto. Su: “Bisogna vedere che tipo di richiesta arriverà. Al momento ci sono tanti discorsi, il campionato è appena finito.con Sofyan sul suo, noi siamo qui per proteggere l’assete se arrivanocapiremo se potremo accontentarlo. Sarà un processo lungo”. SportFace.

Joe, DG dellaha poi risposto così alle domande sul futuro dello stadio Franchi: "Il cantiere deve essere allestito a gennaio 2024 per lo stadi Franchi, e poi cercheremo di capire ...... dunque, arrivano dunque anche le parole del presidente viola che ribadisce in conferenza stampa (insieme anche al direttore generale) come lastia programmando la prossima stagione ...Ma lui non ha mai detto a me,o Pradè che voleva andarsene. Per ora voglio ringraziare tutti,... Abbiamo parlato del futuro della, chi deve andare via e chi rimanere. Ha espresso le ...

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del percorso del club viola e del tecnico Vincenzo Italiano ...Dal Franchi al Viola Park, dalla delusione per le due finali perse (tre con quella di ieri della Primavera) al futuro. Conferenza di fine stagione per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e p ...