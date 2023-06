Fiorello chiude con il record per VivaRai2 e fa pace con il telegiornale

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 giugno 2023)e il Tg1 amici come prima, più di prima. Nel giorno della consacrazione della sua impresa televisiva, con gli ascolti dell'ultima puntata diche segnano un nuovosia in termini di spettatori che di share,ha siglato la “” con il Tg1, tornando per un'intervista in studio alle 13.30 sulla testata ammiraglia della Rai che si è chiusa con un balletto tra lo showman e la conduttrice del tg, Sonia Sarno, sulle note di ‘La notte vola' di Lorella Cuccarini. «Sonia Sarno è una cubista», ha scherzatosottolineando come la anchor woman accennasse al ballo. «Lei ha un passato da ballerina», ha poi rivelato, scorrendo la biografia della giornalista. «Non me ne vado se non mi fai un balletto», ha detto...