(Di sabato 10 giugno 2023) Spiacevole episodio andato in scena ma, per fortuna, sventato con l'Admo e lo stessovittime di un losco individuo.

Nella docuserie Netflix Arnold , Linda Hamilton rivela (via Insider): "Dal mio punto di vista snob Arnold era un impostore, un bodybuilder chediun attore. Ma dato che ero curiosa, ......adolescente nascondendo i suoi lunghi capelli biondi sotto un cappuccio e fingendo diun ... Di certo, gli investigatori hanno potuto constatare che la donna che siuomo fosse " malata " , ......condiviso dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi su Twitter mostra quello che sembrauno ... ha iniziato a offrire consigli inquietanti agli utenti, tra cui incoraggiare un individuo che...

Fingeva di essere Roberto Baggio per ingannare l’Admo: sventata truffa ItaSportPress

Le indagini hanno permesso di ricostruire le mosse della coppia. La donna è entrata simulando di essere una cliente per distrarre i due farmacisti; il complice, con cappellino da baseball, occhiali da ...Spiacevole episodio andato in scena ma, per fortuna, sventato con l'Admo e lo stesso Baggio vittime di un losco individuo.