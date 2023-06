Finale Serie B playoff 2023 | le probabili formazioni di Bari-Cagliari

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 giugno 2023) Ultimo atto del torneo cadetto con laritornotrache si disputerà domenica 11 giugno alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola. La vincente farà compagnia a Frosinone e Genoa inA. Si riparte dall’ 1-1 dell’andata.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi si presentano a questa sfida da favoriti in virtù del pareggio ottenuto in terra sarda che gli permetterà di giocare per due risultati su tre grazie al terzo posto conquistato nella regular season. In semi, la squadra di Mignani ha eliminato il Sudtirol per 1-0. I sardi saranno chiamati ad una impresa per ritornare subito in ...