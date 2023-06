Finale con gialli | ma Marciniak grazia Gundogan due volte

(Di sabato 10 giugno 2023) Il direttore di gara non commette l'erroraccio in stile Napoli - Milan (Leao - Lozano) ma qualche svista lo penalizza nonostante una gara tenuta sostanzialmente in pugno. Al 22'rifila un ...

Contro un Manchester City che non è apparso nella sua serata migliore, forsele gambe bloccate dall'emozione, i nerazzurri sono andati davvero vicini all'impresa: l'1 - 0gol di Rodri ...... 9 - 2, ma la Germania non ci sta e pian piano rosicchia punti fino al 21 - 21, ilè ... Migliori marcatori di giornata Rinaldi ,19 punti, e Romanò ,17. Finisce qui la prima settimana di ...Come meritava il giallo Dumfries che bloccatrattenuta di maglia Grealish in fuga. Al 52', ... 59') e nela Lukaku (83'), Haaland e Onana che si spintonano (85') e a Ederson per perdita di ...

Grande delusione per i calciatori nerazzurri dopo la sconfitta contro il Manchester City nella finale di Istanbul ..."Vince il City che nulla, mai, lascia al caso. Ma stavolta si fa bastare un 1-0 che non varrà a questa finale una sua pagina Wikipedia. Resterà una partita vinta e basta" ...