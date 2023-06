Finale City - Inter a San Siro | Lukaku entra | l' ovazione dei tifosi

Grande tensione anche a San Siro per ladi Champions League tra Manchestere Inter. Guarda il video dell'ingresso in campo di Lukaku ...Commenta per primo Piccola problema muscolare anche per Edin Dzeko , costretto ad abbandonare il campo al 57' delladi Champions League che l'Inter sta disputando contro il Manchester. Piccolo indolenzimento per l'attaccante bosniaco che è sembrato non averne più. Subito cambio per Inzaghi che inserisce ...ISTANBUL - Al 59' l'Inter poteva sbloccare ladi Champions League , approfittando di una leggerezza del Manchesterin fase di costruzione: pallone recuperato, Lautaro Martinez è dentro l'area con Lukaku libero di ricevere in posizione ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

Le finali di Champions League sono una vera e propria maledizione per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City è uscito al 35' della partita contro l'Inter per un problema ad una gamba.Il canto risuona ovunque intorno allo stadio San Siro di Milano tra le migliaia di tifosi in attesa di entrare per assistere alla finale di Champions League sul maxischermo. La partita vedrà l’Inter ...