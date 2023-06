Finale Champions League | ufficializzate le maglie di Inter e Manchester City

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) La Uefa ha ufficializzato lecon cui questa sera alle ore 21 all’Atatürk Olimpic Stadium di Istanbulscenderanno in campo per giocare ladi. La terna arbitrale guidata dal polacco Szymon Marciniak indosserà la divisa rossa. La squadra di Pep Guardiola scenderà in campo con la prima maglia color celeste, mentre il portiere Ederson avrà l’uniforme color arancione. Anche l’di Simone Inzaghi indosserà la prima maglia, con i tradizionali colori nerazzurri e il neo-sponsor Paramount+. Onana scenderà in campo con la maglia color giallo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.