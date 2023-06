Finale Champions League | Totti | “Spero vinca l’Inter Lautaro? È un grande campione”

(Di sabato 10 giugno 2023) “La notte magica la giocache almeno un’italiana su tre riesca a vincere un trofeo. Penso che i nerazzurri possano fare una bella figura. Non so come si batte il City, è difficile perché sono una delle squadre più forti del mondo.dovrà ripartire al momento giusto e sfruttare gli spazi”. Così l’ex capitano della Roma Francesco, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall’inizio delladitra Inter e Manchester City. “Martinez? Stiamo parlando di un grandissimoa livello internazionale, ha fatto unastagione,possa vincere stasera. Giocatori chiave che toglieresti ale al City? Barella ...

Nerazzurri con Dzeko e Brozovic titolari Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Manchester City e Inter, in campo alle 21 allo stadio 'Ataturk' di Istanbul per ladiLeague. Guardiola lascia in panchina Walker, mentre Inzaghi sceglie Brozovic e Dzeko dal primo minuto: Mkhitaryan e Lukaku partono dalla panchina. "L'Inter ha un palmares e una ...Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, prima del calcio d'inizio della sfida contro l'Inter indiLeague Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di BT Sports prima del calcio d'inizio delladiLeague tra Inter e Manchester City. Di seguito le sue parole. "La ...Ansia e tensione anche sui social per ladiLeague tra Manchester City - Inter. Ecco come i tifosi stanno vivendo questa super ...

Manchester City-Inter: le probabili formazioni | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BT Sport prima della finale di Champions League contro l'Inter: "Walker fuori dai titolari È stata una scelta ...Statistiche e precedenti Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Manchester City e Inter. L'ultima volta che il primo incontro ufficiale tra due club si è… Leggi ...