Finale Champions League | il Manchester City è Campione d’Europa Inter superata per 1-0

(Di sabato 10 giugno 2023) Quest’oggi, sabato 10 giugno a partire dalle ore 21.00 all’no dell’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, si è giocata ladella UEFA. A sollevare la “Coppa dalle grandi orecchie”, sono stati proprio i Citizens guidati dal tecnico Pep Guardiola. Per la prima volta nella propria storia, il, ha conquistato il titolo di squadra. Decisiva la rete di Rodri al al 68esimo. L’ha comunque tenuto testa per 70? minuti non riuscendo a capitalizzare, però, le occasioni. Il match si è infatti concluso con il risultato di 1-0. Ma ecco di seguito il racconto della partita.: IL RACCONTO DI...

L'Inter è stata battuta 1-0 dal Manchester City nella finale di UEFA Champions League, giocata allo stadio olimpico Ataturk di Istanbul. È stata una finale molto più equilibrata del previsto, dato che ...