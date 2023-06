Finale Champions | 72 000 spettatori e supershow di Anitta e Burna Boy nel pre gara

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) Uno spicchio, tutto blu, canterà il tormentone del momento: “Te l’ho promesso da bambino…”. L’altro si limiterà ai classici degli Oasis. Per il resto, il giudice del confronto sul tifo delladiLeague tra Inter e Manchester City sarà il pubblico neutrale dell’Ataturk Stadium di Istanbul. Per chi tiferà il pubblico turco? La presenza di Calhanoglu potrebbe essere un fattore. La capienza totale dell’impianto è di 75.000 posti, ma i biglietti venduti sono 72.000. Circa 20.000 biglietti a testa per Manchester City e Inter, ma come in ognila passione dei tifosi si riflette anche nella capacità di riuscire ad ottenere qualche tagliando in più . Di conseguenza, sia i tifosi nerazzurri sia di quelli dei Citizens saranno probabilmente molti di più. Prima dell’attesissimo fischio d’inizio, spazio alle esibizioni degli ...