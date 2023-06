Figli delle coppie omogenitoriali | +Europa incalza Festa sulla mozione “Caro Sindaco trascrivi”

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLettera aperta aldi Avellino: “Mi presento, sono Alfonso Maria Gallo, dirigente nazionale die Radicali Italiani, e mi rivolgo a Lei con un tema che so esserle a cuore quanto lo è per noi: l’uguaglianza e il riconoscimento di tutte le forme familiari. Oggi, 10 Giugno, Avellino si tingerà dei colori dell’arcobaleno per celebrare l’Amore in tutte le sue espressioni. Il Pride è un momento di grande, ma anche un’occasione di riflessione. In questo contesto, Le ricordo la nostra”, depositata e protocollata lo scorso 7 Aprile, che invita i sindaci a continuare le trascrizioni dei. Questo è un ...

