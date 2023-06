Fiammata africana e anticiclone | finalmente c' è una data precisa

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 giugno 2023) Quando arriverà l'africano in Italia? Nonostante giugno sia iniziato da ormai dieci giorni non è stato ancora possibile dare una risposta, ma ora il colonnello Mario Giuliacci fornisce maggiori certezze sull'ondi caldo che arriverà sull'Italia. Tra sabato 10 e domenica 11 giugno il termometro ha registrato temperature in aumento netto, con i 30 gradi che si toccheranno in alcune zone del Sud. “Si tratta di temperature di 4-5° sopra la media per metà giugno e sono riconducibili a correnti di aria umida e calda in arrivo dal continente africano, ed esattamente dal deserto del Sahara” le parole dell'esperto meteo. Questa - si legge ancora su meteogiuliacci.it - sarà solo una veloce apparizione dell'perché già dalla prossima settimana un ciclone depressionario arriverà sul ...