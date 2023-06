Festival Salerno Letteratura | la Fondazione Plart presenta ‘La scrittura democratica’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 6 minutiNell’ambito del, che si terrà dal 17 al 24 giugno, lala mostra: Lademocratica a cura di Carmen Pellegrino. Per secoli, leggere, studiare e scrivere in un ambiente deputato ha significato trascorrere delle ore tra complementi d’arredo austeri e utilizzare strumenti elitari, costosi e per niente pratici. Il Novecento ha dato uno scossone a tutto questo innescando una profonda trasformazione grazie a quella straordinaria avventura che è stata l’invenzione della plastica, il materiale democratico per antonomasia. Accessibile a tutti e capace di una versatilità che non ha eguali, la plastica ha permesso nel tempo il rinnovamento della progettazione industriale dando ampio spazio a ...