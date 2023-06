Ferrari - La SF90 Stradale omaggia la 499P di Le Mans

(Di sabato 10 giugno 2023) La 24 Ore di Ledi quest'anno è importantissima per la, che ha deciso di celebrare il ritorno nella gara di endurance più importante al mondo presentando anche una nuova livrea esclusiva dedicata ai modelli di serie. Destinata a una ristrettissima cerchia di clienti, la particolare verniciatura della carrozzeria si ispira allanumero 50 che Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen hanno portato in gara sul circuito de La Sarthe. Rosso Le. Creata dal team di designer guidato da Flavio Manzoni, la nuova livrea è stata presentata su unaAssetto Fiorano ed è caratterizzata da una verniciatura color Rosso Leabbinata a strisce Giallo Modena. Sulla carrozzeria sono presenti ...

Stradale Rosso Le Mans , un colpo al cuore in tempo reale. Proprio nel fine settimana dello lo storico trionfo della 499P al ritorno della Casa di Maranello nella 24 Ore di Le Mans ,

Ferrari SF90 Stradale Rosso Le Mans celebra la 499P. Livrea per pochissimi clienti che omaggia la trionfatrice del centenario della mitica gara.