Fenomenologia di Djokovic | la politica dopo il tennis?

(Di sabato 10 giugno 2023) Dire che Novakè un fenomeno è dire poco. Comunque andrà a finire domani, domenica, la finale al Roland Garros contro il norvegese Casper Ruud, finale che potrebbe consentire al fuoriclasse serbo di conquistare il 23mo Slam, lasciando il co-primatista Rafael Nadal fermo a 22 successi, le prodezze delta serbo non cessano mai di stupire (non solo) gli appassionati della racchetta. In semifinale, ieri, si sono sfidati il passato e il presente-futuro di questo sport. Il numero uno “pro tempore” del ranking, il ventenne spagnolo Carlos Alcaraz, veniva dato favorito, alla vigilia, da 99 esperti su 100: troppo schiaccianti erano risultate le sue ultime vittorie a Parigi, compresi i quarti di finale. Nel giro di dieci giorni si sono visti, nell’ordine, avversari umiliati da soluzioni di gioco pazzesche, annichiliti da un dominio fisico ...