Femminicidio ad Asti | il compagno di Floriana | ' Non l' ho uccisa io L' ho trovata morta e ho tentato il suicidio'

È un vero e proprio giallo quello di Incisa Scapaccino , in provincia di, dove una donna di 49 anni, Floriana Floris , è stata trovata morta in casa ieri mentre il ...si pensava ad un...Un caso disi è consumato a Incisa Scapaccino , piccolo comune in provincia di. La vittima si chiamava Floriana Floris e aveva 49 anni: a ucciderla a coltellate " circa 48 ore prima della ...Floriana Floris, donna di origini sarde, è l'ennesima vittima di. Da due anni si era trasferita da Milano aded è stata ammazzata a coltellate dal compagno Paolo Riccone, che ha vegliato il corpo per due giorni. Poi l'allarme dei vicini e l'arrivo ...

Uccide la compagna a coltellate, veglia il cadavere per giorni e poi tenta il suicidio Today.it

È un vero e proprio giallo quello di Incisa Scapaccino, in provincia di Asti, dove una donna di 49 anni, Floriana Floris, è stata trovata morta in casa ieri mentre il convivente, ...Paolo Riccone ha ucciso con diverse coltellate la compagna. Giallo sul movente, i vicini: "Erano una coppia riservata" ...