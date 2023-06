Femminicidio a Catania | un uomo ha investito due donne L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di sabato 10 giugno 2023) secondo le prime notizie raccolte sai media locali Un nuovoè stato commesso oggi, 10 giugno 2023. Secondo le prime informazioni, undi 52 anni avrebbe volontariamentecon la propria auto la moglie, di 56 anni. La donna è stata ricoverata presso l’ospedale San Marco e non sarebbe in pericolo di vita. Insieme alla donna, c’era un’amica, Concetta De Bormidadi di 69 anni, originaria dell’Ennese, anch’essa rimasta coinvolta nell’investimento, che le è stato fatale. Dopo aver commesso l’atto delittuoso, l’ha chiamato la polizia per consegnarsi e confessare l’omicidio e il tentato omicidio. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di. Ancora in fase di accertamento il movente che ha spinto l’...