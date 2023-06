Fedez | la “profezia” della nonna | “Un amico ti tradirà” – Video

(Di sabato 10 giugno 2023) Se Chiara Ferragni preferisce tacere in merito alla diatriba trae Luis Sal, Annamaria Berrinzaghi detta Tatiana, ovvero la Perizona Magazine.

Nel botta e risposta tra i due, ora, si inserisce anche la madre di. Una sola frase, che però fa riferimento alla '' della nonna del rapper che avrebbe anticipato quanto accaduto. Nella ...L'album di duetti di Paola & Chiara è stata probabilmente unadi quello che avremmo ascoltato questa estate, perché ormai mi sembra abbastanza palese: in ... Elodie e Marco Mengoni,e ...Seha quindi chiarito che a breve dirà tutto, i più attenti ricordano un dettaglio in cui c'entra l'amata nonna del rapper. La predizione di nonna Luciana In un video diffuso su TikTok si vede ...

Lite Fedez-Luis Sal, la madre del rapper: «Aveva ragione la mia ... Open

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...«Aveva ragione la mia mamma», ha scritto su Instagram la mamma di Fedez riferendosi a un momento preciso della prima stagione dello show The Ferragnez ...