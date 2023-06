Fdi vuole vietare la trasformazione di garage e capannoni in moschee L’opposizione | “La norma è discriminatoria e incostituzionale”

(Di sabato 10 giugno 2023) Fratelli d’Italialadiindustriali ein luoghi di culto, ma solo per le comunità islamiche. E l’iter della proposta di legge provoca uno scontro immediato con le opposizioni. La proposta, a prima firma del capogruppo Tommaso Foti, è stata presentata in Commissione Ambiente della Camera e le minoranze hanno sollevato critiche di merito ed anche di legittimità costituzionale, perché attraverso le norme urbanistiche si andrebbe a incidere sulla libertà di culto. Per questo il leader dei verdi Angelo Bonelli ha inviato una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana. In sostanza, la proposta vieta che si possano creare luoghi di culto in ambienti che non hanno una precisa destinazione d’uso, ma dal divieto sono escluse le religioni che hanno intese con ...

Vox la, lei ci pensa. E valuta il piano B per il 2024 Procaccini (): "Allearsi con Macron Si può, a partire dai contenuti" "Un'alleanza con l'estrema destra non è praticabile". Parla GoziAccordo- Fi, nomine sbloccate. B. Mps: il Mef deposita la lista per il cda; Maione... Il ... Mef: tavolo tecnico per ridurre i costi dei pagamenti con Pos Il ministero dell'Economiamitigare ...Ciun vero capo Ma Schlein non lo è Le divisioni all'interno del centrodestra non sono meno ampie rispetto a quelle del centrosinistra. Ma- Lega - Fi, che si... It takes a true leader. But ...

Fdi vuole vietare la trasformazione di garage e capannoni in moschee Il Fatto Quotidiano

Una cultura che non è revocata – come vuole chi nega il fenomeno – nei salotti e agli eventi della società alta in cui un omosessuale può confidare di non beccarsi insulti e risatine, giusto come il ...Cosa penserebbe il DUCE di Giorgia Meloni e fdi La voterebbe La considererebbe fascista Se il DUCE fosse vivo oggi, cosa penserebbe di Giorgia Meloni e del suo partito fratellli d'italia La votere ...