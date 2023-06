Fazio farabutto | ora Lippi rompe il silenzio | ecco cosa ha detto davvero

(Di sabato 10 giugno 2023) Claudioora passa al contrattacco. L'ex conduttore di Buona Domenica di fatto respinge le accuse sul fatto di aver usato toni accesi con cui avrebbe attaccato la Rai. Ma soprattutto smentisce quel "" rivolto a Fabioche a suo dire gli sarebbe stato messo in bocca impropriamente. E in una nota all'Ansaspiega così quanto accaduto: "Il giornalista che ha riportato quella frase ha scritto un articolo farneticante fondato su false affermazioni inaccettabili. Non mi riconosco nelle affermazioni che mi sono state attribuite: non userei la parolaneanche per il mio nemico più acerbo e difendo con una lotta continua la libertà di scelta sessuale.". Ma di fatto susi è scatenata una vera e propria bufera soprattutto per alcuni attacchi a dirigenti ...

è stato un: lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery. Ma sa che c'è Basta pigiare il Nove sul telecomando per vederli ancora, qual è il ...Secondo Lippi "è stato un: lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery. Ma sa che c'è Basta pigiare il nove sul telecomando per vederli ancora, ...E ancora "è stato un, lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery. Ma sa che c'è Basta pigiare il nove sul telecomando per vederli ancora, qual è ...

Claudio Lippi choc: “In Rai basta con i gay. Fazio Un farabutto” Il Fatto Quotidiano

Claudio Lippi, qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista a Dire in occasione della quale sembra abbia rilasciato delle dichiarazioni molto forti contro Fabio Fazio definendolo “un farabutto” e con ...Silurato per le parole (smentite) contro Fazio e lobby gay. Dopo anni di comizi tv di parte Tribunale rapidissimo e inflessibile per chi in Rai parla in modo sconveniente di Fazio, Littizzetto, Annunz ...