(Di sabato 10 giugno 2023) AGI - "Miciecamente di". "Sarà una partita attenta, che andrà per le lunghe". "L'Inter è un mix di giovani e maturi, molto uniti e legati alla maglia, che mi rende fiducioso". Queste le parole di Gianfelice, figlio della bandiera nerazzurra Giacinto, alla vigilia della finale di Champions League tra Manchester City e Inter.racconta all'AGI le sue sensazioni sul prestigioso match in programma per stasera alle 21 allo stadio Ataturk di Istanbul: "L'Inter ci arriva mentalmente e fisicamente bene, soprattutto con la pressione tutta sugli avversari. Io da tifoso, ho l'impressione che faremo la nostra parte". Il giornalista e scrittore milanese prevede "una partita attenta, penso a un gioco verticale appena si aprono gli spazi e si ha il ...

... anche gli esterniin ottima condizione, le armi per fare male ci, anche in attacco.' Ma soprattutto,riconosce il valore dei giocatori non solo dal punto di vista tecnico, ma ...... ma è tanto che siamo arrivati fino a qui: iogià contentissimo". LA SOCIETÀ Si comporterà ... gente per cuiera una brava persona e Moggi no.... ecco, con loro vedrò la partita. E non ...... poi il portiere portoghese deve uscire per infortunio e, in tempi in cui nonammesse ancora ... Lo squadrone di Burgnich e, Jair e Mazzola, con l'aggiunta di Boninsegna e con Gianni ...

Facchetti: "Sono sereno, mi fido di Inzaghi" AGI - Agenzia Italia

Il figlio del grande capitano nerazzurro, scrittore e attore, a Huffpost sulla finalissima di Champions League contro il Manchester City. "L’Inter è una ...Facchetti racconta all'AGI le sue sensazioni sul prestigioso match in programma per stasera alle 21 allo stadio Ataturk di Istanbul: "L'Inter ci arriva mentalmente e fisicamente bene, soprattutto con ...