Europee | Magi | ' +Europa non interessata a ' centrini' ma a progetto laico e riformatore'

(Di sabato 10 giugno 2023) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “Leggo sulla stampa che l'ex ministro Fioroni avrebbe chiamato alcuni deputati di Azione per avvisarli in vista delle: ‘Finirete tra le braccia di'. Non so cosa farà il partito di Calenda, ma rassicuro Fioroni:non èad alcun centrino ‘purchessia'”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo. “Piuttosto, in vista delle, stiamo lavorando per dare voce a tutti quelli che credono nella laicità, nel riformismo, nella responsabilità verso le nuove generazioni, nella scienza e nell'avanzamento dei diritti civili. Perché sarà pur vero che mi chiamo, come i Re, ma di certo non faremo le statuine del presepe. La nostra stella polare - conclude ...

' 'Finirete tra le braccia di'. Leggo su @DomaniGiornale che l'ex ministro #Fioroni avrebbe chiamato alcuni deputati di @Azione_it per avvisarli in vista delle. Non so cosa farà il partito di Calenda, ma rassicuro ...Come sono i rapporti tra Pizzarotti e- Bonino - Della Vedova Si sono normalizzati o viene ...1%) dando il suo contributo in vista delle elezionialle quali dobbiamo assolutamente ...... le ha detto, "con queste basi, in tanti si potranno aggregare e allesi può arrivare alla ... "Nelle braccia di" Il progetto confederale quaglierà dopo l'estate, sempreché i timonieri non ...

Europee: Magi, '+Europa non interessata a 'centrini' ma a progetto ... Il Dubbio

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Leggo sulla stampa che l’ex ministro Fioroni avrebbe chiamato alcuni deputati di Azione per avvisarli in vista delle europee: ‘Finirete tra le braccia di Magi’. Non so ...Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "+Europa al Roma Pride 2023 con un suo carro: a bordo la leader Emma Bonino, il segretario Riccardo Magi, il deputato Benedetto Della Vedova, la tesoriera Carla Taibi, il v ...