Europee | Gozi | ' Renew mai alleata con estremisti di destra'

(Di sabato 10 giugno 2023) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Sono preoccupato per Antonio Tajani perché fa troppe cose. Fa il vicepresidente del Consiglio, il ministro degli Affari esteri, il coordinatore di Forza Italia e, da qualche tempo, si è messo a fare anche il portavoce diEurope. Parla di alleanze tra glidicome Vox, i post-neonazisti svedesi, Fratelli d'Italia, il Ppe eEurope. Il peso di questa balla è troppo grosso anche per uno come Tajani". Lo ha detto Sandronel suo intervento all'assemblea di Italia Viva in corso a Napoli. "Voglio dirlo chiaro: noi all'alleanza con l'estremadiciamo un chiaro e forte no. Noi con i fratelli e cognati d'Italia che parlano di sostituzione etnica e poi sono incapaci di gestire la grande occasione storica del Pnrr, non abbiamo ...

Ha avuto il via libera di tutti i Presidenti delle Regioni insulari – Corsica (Francia), Isole Baleari (Spagna), Creta e Isole Ionie (Grecia), e del Ministro per gli Affari di Gozo del Governo di Malt ...Così in una nota Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo. "L'alleanza e la relazione speciale tra Italia e Francia, suggellata dalla storica ...