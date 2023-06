(Di sabato 10 giugno 2023) Il Servizio statale delle guardie di frontiera dell’Ucraina ha pubblicato un filmato che mostra iltrasformarsi in unae in un cimitero didopo le inondazioni provocate dall’esplosione della diga di Kakhovka, nella regione meridionale di Kherson. “Case, mobili, elettrodomestici,galleggiano nel. Sta iniziando una pestilenza di pesci”, affermano le guardie di frontiera, invitando le persone alla prudenza e a fare attenzione poiché tra i rifiuti ci sono molti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Esplosivi, carcasse di animali e automobili: il mare di Odessa è una discarica a cielo aperto – Video Il Fatto Quotidiano

