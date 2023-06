(Di sabato 10 giugno 2023) A, dove è si è conclusa un’altra tappa del, garrisce la bandiera olandese. Il due volte medagliato olimpicovan der(in sella a Beauville Z N.O.P.) si è infatti aggiudicato ladi salto di10 giugno battendo tutta la concorrenza con il crono di 39.37 al jump-off. Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, si sono rispettivamente sistemati il belga Pieter Devos, con Mom’s Toupie de la Roque, tempo di 39.92, e l’irlandese Michael Duffy, insieme al suo cavallo Cinca 3 (40.15). In casa Italia invece, c’è da registrare il 21esimo posto di Emanuele Gaudiano, che avendo commesso un errore (4 penalità) non è riuscito ad arrivare al jump-off (75.01, su Crack Balou). La classifica ...

Le quote verranno assegnate alle nazioni non ancora qualificate soltanto dopo la... al massimo 2 quote per Nazione, le migliori 5 squadre si qualificano) 9 -concorso completo ...Le quote verranno assegnate alle nazioni non ancora qualificate soltanto dopo la... al massimo 2 quote per Nazione, le migliori 5 squadre si qualificano) 9 -concorso completo ...

Equitazione, Global Champions Tour Cannes 2023: Maikel van der Vleuten si impone nella gara di sabato OA Sport

A Cannes, dove è si è conclusa un'altra tappa del Global Champions Tour 2023, garrisce la bandiera olandese. Il due volte medagliato olimpico Maikel van der Vleuten (in sella a Beauville Z N.O.P.) si ...Il belga Niels Bruynseels si rivela il più bravo di tutti nella gara di salto del Global Champions Tour di Cannes. In sella a Delux van T & L, il classe 1983 è stato capace di vincere al jump-off bat ...