Empoli - Accardi | avanti insieme | tramonta l' ipotesi Napoli

- Non sarà a Napoli il futuro di Pietro. Il direttore sportivo dell'ha infatti rinnovato il contratto fino al 2026. Lo ha comunicato il club toscano con una nota ufficiale sui propri canali societari: "Football Club ...Non sarà Pietroil direttore sportivo pronto a sostituire Cristiano Giuntoli nella squadra mercato del Napoli di De Laurentiis il prossimo anno. Il patron azzurro aveva pensato al dirigente empolese per il ...Il suo nome è stato accostato al Napoli e ad altre società e, invece, l'ex difensore Pietroresterà all'. Il club azzurro, infatti, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con il ...

Accardi, niente Napoli: ufficiale il rinnovo del ds con l'Empoli Tuttosport

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha svelato un retroscena relativo alla nomina del direttore sportivo del Napoli, considerando che Cristiano Giuntoli ha già un accordo con la Juventus. L’esperto d ...Si parlava di una possibile partenza per andare in un grande club. Il suo nome è stato accostato al Napoli e ad altre società e, invece, Pietro Accardi ...