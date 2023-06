Emanuele schiacciato dalla trave | si indaga per omicido colposo I sindacati | “E’ una mattanza”

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ancora una morte sul lavoro: il 18 Novembre 2022 il geom. Amato Capossela di 55 anni, cade in una vasca di lavorazione del cemento profonda 10 metri. E cosa è cambiato da allora sul fronte della sicurezza e dopo i tanti infortuni e morti sul lavoro? OggiPisano, 32 anni, è deceduto mentre era sul cantiere della piscina comunale e da riqualificare ad Altavilla Irpina.è statoda unain ferro”. Così Giovanni Lo Russo, Responsabile Filca Cisl Avellino: “Al di là di ogni accertamento sulle dinamiche e responsabilità, sulle misure di sicurezza adottate in cantiere e dei dispositivi adottati, sulla formazione delle maestranze, sulla preventiva custodia dei luoghi di lavoro e della loro protezione,Pisano è l’ennesima vittima sul lavoro. ...

Colpito da una trave in ferro mentre veniva effettuata l'operazione di rimozione con una gru. Così ha perso la vita un operaio di 34 anni, Emanuele Pisano, originario di San Martino Valle Caudina ma residente a Montesarchio. Il dramma s'è consumato ieri mattina, nel cantiere della piscina comunale di Altavilla Irpina mai entrata in funzione. Sul posto ci sono i carabinieri per gli accertamenti del caso.

