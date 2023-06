Duplice omicidio nel Napoletano | il gip convalida il fermo del suocero

E' stato convalidato il fermo nei confronti di Raffaele Caiazzo, 44enne casertano in carcere per ildi Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pisacane, 24 anni, uccisi giovedì mattina a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. I due giovani erano rispettivamente marito della figlia e ...È stato convalidato il fermo nei confronti di Raffaele Caiazzo , 44enne casertano in carcere per ildi Luigi Cammisa , 29 anni, e Maria Brigida Pisacane , 24 anni, uccisi giovedì mattina a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. I due giovani erano rispettivamente marito della figlia e ...E' stato convalidato dal giudice il fermo di Raffaele Caiazzo, il 44enne fermato per ilcommesso giovedì a Sant'Antimo (Napoli) del 29enne Luigi Cammisa e della 24enne Maria Brigida Pesacane, coniugi dei suoi due figli Anna e Alfredo e genitori dei suoi quattro nipotini. ...

Alessandro Impagnatiello, perché rischia il duplice omicidio Sul feto scoppia anche la battaglia politica ilmessaggero.it

Raffaele Caiazzo, 44 anni, giovedì scorso a Sant'Antimo, nel Napoletano, aveva ucciso la nuora 24enne e il genero 29enne , convinto che tra i due ci fosse una relazione ...È stato convalidato il fermo nei confronti di Raffaele Caiazzo, l’uomo di 44 anni accusato del duplice omicidio del genero Luigi Cammisa, 29 anni, e della nuora, Maria Brigida Pesacane, 24 anni, ...