Duplice omicidio a Sant' Antimo | convalidato il fermo del suocero

(Di sabato 10 giugno 2023) È statoilnei confronti di Raffaele Caiazzo, 44enne casertano in carcere per ildi Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pisacane, 24 anni, uccisi...

L'uomo, secondo quanto disposto dal giudice, resterà in carcere E' stato convalidato il fermo nei confronti di Raffaele Caiazzo, 44enne casertano in carcere per ildi Luigi Cammisa , 29 anni, e Maria Brigida Pisacane , 24 anni, uccisi giovedì mattina a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. I due giovani erano rispettivamente marito della figlia e ...E' stato convalidato dal giudice il fermo di Raffaele Caiazzo, il 44enne fermato per ilcommesso giovedì a Sant'Antimo (Napoli) del 29enne Luigi Cammisa e della 24enne Maria Brigida Pesacane, coniugi dei suoi due figli Anna e Alfredo e genitori dei suoi quattro nipotini. ...... le immagini delle violenze "VITTIMA DI MARTIRIO" Sant'Antimo (Napoli), in migliaia alla fiaccolata per Giulia Tramontano A Sant'Antimo Fotogallery -nel Napoletano la foto Papa ...

Alessandro Impagnatiello, perché rischia il duplice omicidio Sul feto scoppia anche la battaglia politica ilmessaggero.it

È stato convalidato il fermo nei confronti di Raffaele Caiazzo, 44enne casertano in carcere per il duplice omicidio di Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pisacane, 24 anni, ...(Adnkronos) – E’ stato convalidato il fermo nei confronti di Raffaele Caiazzo, 44enne casertano in carcere per il duplice omicidio di Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pisacane, 24 anni, uccisi ...