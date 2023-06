(Di sabato 10 giugno 2023) Si torna a votare in Sicilia. In quattro comuni dell'isola, urne riapertee lunedì per ilo. Il primo turno delle elezioni Amministrative 2023 non è riuscito a consegnare il nome del ...

Si torna a votare in Sicilia. In quattro comuni dell'isola, urne riapertee lunedì per il ballottaggio. Il primo turno delle elezioni Amministrative 2023 non è riuscito a consegnare il nome del nuovo sindaco nelle città di Aci Sant'Antonio (Catania), Acireale (...E quindi a sostenere convintamente la decisione del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca di togliere il patrocinio al "Roma pride" che si terràrestano solo i giovani di Fratelli d'...Sede del Sanremo Music Business Studio, Via Gioberti 6, anche( info e iscrizioni ) 10.00, 11.15 & 19.00 . 'Tour Ariston': visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il ...

Domani e lunedi ballottaggi, a Siracusa la sfida più importante Tiscali Notizie

Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero Trenitalia, l'11 giugno a rischio treni regionali in Trentino Alto Adige: orari ...Si torna a votare in Sicilia. In quattro comuni dell'isola, le urne riaprono domenica e lunedì per il ballottaggio. Il primo turno delle elezioni Amministrative 2023 non è riuscito a consegnare il nom ...