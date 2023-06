Dimarco | «Giocato alla pari | delusione! Ma punto di partenza»

Leggi su inter-news

(Di sabato 10 giugno 2023)ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Le sue parole di delusione e rammarico ORGOGLIOSO ? Federicoorgoglioso: «Resta tanta delusione, perché ce se la siamo giocatacontro il Manchester City. Secondi, ma fa male perdere la partita più importante. Il Manchester City è stato costruito per vincere la Champions, ma noi ce la siamo giocata. Quando prendi gol, cambia tutta la partita. Ma sono orgoglioso del gruppo, ha dato il 120% in campo. Dispiace tantissimo.di? Certo, non undi arrivo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...