Diletta Leotta | l’allenamento sfida la censura | micro top inesistente | visione da infarto – FOTO

(Di sabato 10 giugno 2023) Niente riposo per, questa volta è la palestra a scoprire i suoi lati migliori, che esagerazione! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra proprio che stia per iniziare definitivamente la calda ed accattivante estate 2023 e, a dare il via, è stata anche la bellissimache, dopo la fine del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

, il look premaman conquista i tifosi: abito monospalla nero e tacchi giallo fluo (e pancione al settimo mese di gravidanza) Allegri, possibile addio alla Juventus C'è un'offerta ...e Loris Karius saranno presto genitori. E nelle ultime ore, in onda su Radio 105 , la conduttrice di Dazn ha confessato le sue paure del momento. Intervistata dall'amico e collega ...... polemiche social PAPARAZZATO Fotogallery - Eros Ramazzotti con Cesare Augusto nell'ovetto C'E' ANCHE LORIS Fotogallery -a cena con i cognati, sfida tra pancioni! GAG SOCIAL ...

Continuano i siparietti tra Diletta Leotta e Daniele Battaglia, in onda con il programma Take Away. Questa volta ospite in studio c’è anche il compagno di Diletta, Loris… Leggi ...Diletta Leotta non si ferma mai. Neanche in gravidanza ( parto atteso a metà agosto, il 16, forse proprio il giorno del compleanno della conduttrice siciliana ). La showgirl ha chiuso da poco il campi ...