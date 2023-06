Diga di Kakhova | soldati russi | “L’abbiamo fatta saltare noi”

... ha riferito alla Bbc che dopo lo straripamento del fiume Dnipro a seguito della distruzione dellanon c'è alcuna possibilità che Kiev avanzi passando per Kherson verso la Crimea. ...Ihor Syrota, direttore della società Ukrhydroenergo gestrice dellacrollata di, intervenendo alla tv ucraina ha avvertito che il livello dell'acqua nel bacino da giovedì sera 'è di 12,5 ...Estratto dell'articolo di Marco Ventura per 'il Messaggero' allagamento dopo l attacco alladi nova3 Il 'day after' della distruzione dellaucraina di Kakhovka è tutto nelle immagini di un mare di acqua e fango che ...

Diga di Kakhovka, le inondazioni cambiano le strategie di guerra Euronews Italiano

Elkann 'orgogliosi della Ferrari in pole alla 24 Ore di Le Mans' Ansa15:40 9-Giu-23 Ferrari in pole alla 24 Ore do Le Mans dopo 50 anni. Al via la 24 Ore di Le Mans Il Sole 24 ORE09:56 9-Giu-23 Negli ...Un minuto e mezzo di conversazione tra due militari fedeli a Mosca spazza via i dubbi su chi sia l'artefice del crollo della diga Kakhova.