Di pittura scolpita e performatività spray

Leggi su linkiesta

(Di sabato 10 giugno 2023) Fino al 9 settembre all’ A+B Gallery di Brescia sarà visitabile Andreae, la mostra contenente la serie di High Performance Paintings di Tiziano Martini. Classe ’83, nato in Germania a Soltau, l’artista vive e lavora in Val di Zoldo, consegue poi un Master all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal 2008 il suo lavoro viene esposto in vari spazi e mostre pubbliche e private, oltre che in diverse fiere italiane e internazionali. Nelle sale della galleria d’arte contemporanea bresciana, sette dipinti raccontano un momento di svolta nel suo percorso di esplorazione creativa. Un nuovo ciclo pittorico che, proponendo un cambio di direzione espressiva, riflette sulla possibilità di un’arte indiretta. Andreae è il nome del filtro per gli abbattimenti dei fumi che si trova nello studio di Martini. Oltre alla sua funzionalità pratica di setaccio delle particelle rilasciate dalle bombolette ...