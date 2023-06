“Di nuovo” Sonia Bruganelli | così cambia tutto | la “bella notizia” è appena uscita

(Di sabato 10 giugno 2023) Sono giorni che si parla di. Da quando, qualche giorno fa, insieme a Paolo Bonolis ha annunciato la separazione che il gossip dava per certo già da settimane. Un addio che arriva dopo 26 anni e tre figli insieme. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il qualeè diventato un amico, un confidente”, ha raccontato lei nella lunga intervista a Vanity Fair. Perché avevano smentito Dagospia, il primo a dare ladella separazione? “Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire. Era unache avremmo dovuto dare ...

Bruganelli dial GF. Una decisione che Bruganelli aveva spiegato essere dipesa da difficoltà nate in trasmissione, compreso il litigio in diretta tv con il padrone di casa, Alfonso ......si sono separati La notizia bomba della settimana è senza dubbio la separazione annunciata da... Il Cavaliere è stato ricoverato al San Raffaele , di, per dei controlli. 'Il Presidente ...Ci sarà quindi unpatto sull'immigrazione. In pratica verrà introdotto un sistema di ... INCHIOSTRO SPRECATO Paolo Bonolis eBruganelli si lasciano: "Non ci sono di mezzo amanti, faremo ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme al compleanno del figlio Davide: sorrisi e risate per la ex ilmattino.it

Opinioniste Grande Fratello, chi saranno quelle della nuova edizione Nuove voci su Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi.