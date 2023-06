Di Marzio | «Inter | parlando con i protagonisti mi ha colpito questo!»

...Giornale Gianluca Disi sbilancia nell'anticipare cosa può succedere stasera nella finale di Champions trae City. L'esperto di mercato di Sky dice Sulla scelta del centravanti Di...Manca davvero poco alla finale di Champions League tra il Manchester City di Pep Guardiola, grande favorito, e l'di Simone Inzaghi. Gianluca Di(Sky Sport) in esclusiva per il Giornale.it ha analizzato la finale di Istanbul. Che finale prevedi visto che in tanti danno l'per spacciata "...... a Istanbul potrebbe trovare casa dopo la finale trae Manchester City. Edin Dzeko potrebbe ... anzi, ne sono convinti, come riporta il super esperto di mercato di Sky, Gianluca Di. Il ...

"Ecco cosa succederà in finale di Champions...". La previsione di Di ... ilGiornale.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le big italiane si preparano per la prima fase del calciomercato, con la situazione Koulibaly che tiene sulle spine Juventus e Inter ...