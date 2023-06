Di Biagio | «Inter | una mossa può fare la differenza Qui bellissimo»

(Di sabato 10 giugno 2023) Tra glivistati da Sportitalia a Istanbul in questa magica giornata che sta portando alla finale di Champions League, ha parlato anche l’ex centrocampista dell’Gigi Di. Che ha sottolineato lache può permettere ai nerazzurri di svoltare la partita. GARA PROIBITIVA – Questo il pensiero di Gigi Diin vista della finale di UEFA Champions League di questa sera: «Èessere qui, quello che stiamo guardando è difficile da raccontare. Io la vedo bene. La partita è proibitiva, ma poi vediamo quello che succede. La prima costruzione dell’puòla, con la ricerca degli attaccanti perché loro là concedono».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

ESCLUSIVA SI Di Biagio: "La vedo bene, ecco cosa farà la differenza" Sportitalia

Il 3 giugno del 1971 Di Biagio nasceva e ventotto anni dopo, nel 1999, approdava proprio all'Inter dove è rimasto fino al 2003 Tutta la redazione di Inter-New.it (vedi QUI) vuole cogliere l'occasione ...