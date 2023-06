Delusione e applausi | la reazione dei tifosi a Milano DIRETTA

La finale di Champions League tra Manchester City ed Inter è finita. Gli oltre 45mila tifosi nerazzurri lasciano San Siro in un clima di ...... è riuscita infatti a evitare in un'annata complicata - sì, anche per le Women - ladi ... Per la Roma restano glidei tifosi e tante lacrime negli occhi delle giocatrici, segnale di ...EnnesimaFerrari e piloti amareggiati. GRIGLIA DI PARTENZA INEDITA Sainz in prima fila .... A metà gara (giro 33) le solite gerarchie. Gomme diverse in pista. Ma non piove, falso ...

Finale di Champions, la delusione dei 40mila di San Siro tra lacrime ... IL GIORNO

Il popolo nerazzurro aveva riempito lo stadio per spingere la squadra in campo a Istanbul: al triplice fischio un lungo applauso per i giocatori che hanno sfiorato l’impresa ...Analizziamo il rendimento degli estremi difensori in merito alla stagione appena conclusa Il campionato è finito ed è tempo di bilanci. Di seguito le pagelle dei portieri dell’Atalanta relativi alla s ...