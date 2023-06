Delitto di Arce | il movente dell’omicidio di Serena Mollicone secondo suo padre

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 10 giugno 2023) Riguardo ildi, ildiparlò del possibiledi sua figlia spiegando che la ragazza era andata in caserma per denunciare uno spaccio di stupefacenti che avveniva in paese e nel quale era coinvolto il figlio dell’ex maresciallo Mottola.è stata uccisa perché lo spaccio proseguisse indisturbato, senza scandali. Guglielmo, morto nel 2020, ha specificato: “era andata in caserma per denunciare lo spaccio di droga che avveniva in paese. Spaccio che veniva perpetrato di fatto da Marco Mottola, figlio dell’ex maresciallo Franco Mottola. Questo è agli atti e lo sapevano tutti. Una volta eravamo a pranzo emi disse ‘Papà ma ...